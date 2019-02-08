"القومي للمرأة": ختان الإناث ينتهك حرمة الفتاة ويدمر حياتها

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن لجنة الصحة بالمجلس القومي للمرأة تقوم بجهود كثيفة للحد من عادة ختان الإناث، بالإضافة لحملات طرق الأبواب بجميع المحافظات، لتوعية الآباء والأمهات بخطورة هذه الظاهرة.
ووجهت "يحيى"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، الشكر لبيان الأزهر الذي يوضح خطورة هذه الظاهرة، ويوضح رأي الدين فيها.
وأكدت أن موروث ختان الإناث خاطئ، لافتة إلى أن نسبة ختان الإناث قلت بسبب تجريمها والتوعية بخطورتها ومراقبة وزارة الصحة، مضيفة: "ختان الإناث جريمة تنتهك جسد الفتاة وحرمتها وتؤثر عليها صحيًا ونفسيًا، ختان الإناث يدمر حياة الفتاة".
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