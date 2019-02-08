قالت الفنانة ليلى علوي، إنه لابد أن يعرف الأهل أصدقاء أبنائهم لأن ذلك في غاية الأهمية.
وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير والإعلامية أسما على شاشة "on e"، "لازم يكون فيه نوع من الرقابة من الأهل على أولادهم وعلى اللي بيتصاحبوا عليهم".
وتابعت: "الرقابة دي لازم تتم على البنت والولد ويمكن في مجتمعنا بتكون أكتر على البنت بس لازم تكون على الاتنين".
كانت هذه تفاصيل خبر ليلى علوي: "لازم يكون فيه متابعة من الأهل لولادهم والتعرف على صحابهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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