الامارات | محمد بن راشد وحميد النعيمــي يحضران أفراح الكتبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد وحميد النعيمــي يحضران أفراح الكتبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، قبيلة الكتبي أفراحهم. فقد حضر سموهم، وإلى جانبهم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، حفل الاستقبال الذي أقامه غدير بن سعيد بن غدير الكتبي، وعبدالله بن سلطان الكتبي، بمناسبة زفاف نجليهما رشيد غدير سعيد الكتبي إلى كريمة عبدالله بن سلطان الكتبي، ومحمد عبدالله بن سلطان الكتبي إلى كريمة المرحوم محمد بن سعيد بن غدير الكتبي. وحضر الحفل، الذي أقيم في قلعة الرمال للاحتفالات على طريق دبي - العين، عدد من الشيوخ ووجهاء وأبناء القبائل وأقرباء العرسان. هذا وقد بارك صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيوخ، لقبيلة الكتبي أفراحهم، وتمنوا لأنجالهم العرسان حياة أسرية مستقرة وسعيدة.