الامارات | مطعم بنتلي كيتشن يكشف عن عرضه الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم بنتلي كيتشن يكشف عن عرضه الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مطعم «بنتلي كيتشن»، إحدى أبرز الوجهات الفريدة في مركز «جاليريا» بجزيرة الماريه، عن إطلاق عرضه الاستثنائي يومي 14 و15 فبراير، حيث يُقدم المطعم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تلبي مختلف رغبات ضيوفه سواء من الأزواج أو الأصدقاء أو حتى الأفراد.

وسيختبر رواد المطعم منذ لحظة وصولهم دفء الضيافة الفاخرة، حيث سيتلذذون بباقة متنوعة من الأطباق الشهية التي يبدعها الشيف برابا مانيكام، الطاهي التنفيذي للمجموعة. وتشمل القائمة تشكيلة متنوعة من المقبلات والحلويات، علاوةً على الأطباق الأوروبية الكلاسيكية المفعمة بتوليفة عصرية من المكونات الطازجة، إلى جانب مجموعة من الأطباق العالمية المحضرة بعناية، والتي تتضمن أشهى الأطباق الكلاسيكية المفضلة، مثل شطائر «بنتلي برجر» الشهيرة، وتيرميدور السلطعون، فضلاً عن سلطة بوراتا. كما تتضمن القائمة مجموعة مختارة من الأطباق الجديدة التي تحلو مشاركتها مع الأحبة.