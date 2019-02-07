كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:33 مساءً - السفير وائل نصر: دول إفريقيا تفضل شرب مياه الآبار عن الأنهار

معتز عوض

قال السفير وائل نصر، إن القوة الناعمة المصرية مرحب بها لدى الدول الإفريقية وسط وجود مصداقية في الوجدان الإفريقي لدى مصر تمتد إلى تاريخ بعيد وسط وجود ثقافة مشتركة مع دول حوض النيل.

وتابع نصر، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن من ضمن المجهودات التي تقوم بها وزارة الخارجية المصرية وجود وكالة الشراكة من أجل التنمية في إفريقيا التي ترسل قوافل طبية وتمتلك تأثير كبير، حيث يقوم أطباء العيون بإجراء عمليات عيون في تلك الدول وينتظرها الجميع وصولها.

وأشار السفير وائل نصر إلى أنه قام بافتتاح 79 بئر ماء في تنزانيا عندما كان يتولى مهمته كسفير مصر في تنزانيا خلال الفترة من 2007 إلى 2011 والمعتقد الإفريقي هناك عدم شرب مياه الأنهار ويفضلون شرب مياه الآبار.

وأكد السفير وائل نصر أن هناك آثر كبير لقيام مصر بحفر بئر المياه كاشفا أن حفر الآبار حق للدول الإفريقية على مصر مع تضاعف الدورات العسكرية والشرطية للدول الإفريقية في مصر.