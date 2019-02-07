كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:33 مساءً - محمد نوفل: قارة إفريقيا تمتلك قوة كهرومائية تكفي العالم بآسره

معتز عوض

أكد الدكتور محمد نوفل، عميد كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن إفريقيا تحتاج من مصر العمل على التنمية بمفهومها الكامل سواء تنمية سياسية أو اقتصادية وزراعية وثقافية بشتى المستويات.

وأضاف نوفل، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مطلوب من مصر تحقيفق الأمن والاستقرار الذي تعاني منه الدول الإفريقية نتيجة النزاعات المسلحة نتيجة الحروب الأهلية والتكالب على السلطة.

وأضاف الدكتور محمد نوفل، عميد كلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أن مطلوب من مصر التصدي للتغيرات المناخية في إفريقيا فالقارة السمراء قارة المتناقضات تحتوي على ثروات رهيبة مثل الذهب والمنجنيز والنحاس والماس والفوسفات واليورانيوم وقوة كهرومائية تكفي العالم بآسره، وأيضا تمتلك إفريقيا قوة بشرية هائلة تكاد تصل إلى نصف سكان القارة السمراء.