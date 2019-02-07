صاحبة مبادرة "بداية جديدة" لتأهيل المطلقات تمثل مصر في برنامج "الملكة"

أعلنت إدارة برنامج الملكة، "ملكة المسئولية الاجتماعية"، عن عزمها إقامة الحفل الختامي في الـ 27 من إبريل القادم بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة حيث سيتم إختيار الفائزة بلقب الملكة وإختيار وصفيتين وذلك من بين 21 مشتركة من كافة الدول العربية واللواتي وصلن إلى المرحلة النهائية في المنافسة و هي مرحلة الكرسي الملكي.

ومن ضمن المشاركات في برنامج "الملكة"، نجلاء عياد، صاحبة مبادرة "بداية جديدة" لتأهيل المطلقات، ممثلة عن مصر، وكان لها العديد من المبادرات التطوعية منها حملة ""شجع منتجات أمهات مصر"، وصاحبة مبادرة "باب رزق حلال"، لمساعدة المطلقات من مرضى السرطان.

والجدير بالذكر أن برنامج الملكة، الذي تنتجه الشبكة العربية للبث المشترك بالتعاون مع حملة المرأة العربية قد أطلق موسمه الأول العام قبل الماضى في بث عربي مشترك على أكثر من30 قناة فضائية و16 إذاعة بإعتباره أول فورمات عربية لبرنامج مسابقات يبحث عن ملكة للمسؤولية الاجتماعية من بين آلاف الفتيات العربيات اللواتي إبتكرن مبادرات إنسانية لخدمة مجتمعاتهن.

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