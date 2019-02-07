للتغلب على صداع الحمل.. تجنبي الأكلات السريعة

الكثير من المتاعب الجسدية تشعر بها المرأة خلال فترة الحمل ويرجع ذلك نتيجة لاضطراب الهرمونات، ويمثل صداع الحمل من أكثر المشاكل التي تواجه المرأة، وتم ربط صداع الحامل بمجموعة من الأسباب وللتغلب عليه يجب القيام بمجموعة من التعليمات منها كما ذكرها موقع "بولد سكاى".

الأكلات السريعة:

ابتعدي عن الأطعمة السريعة طوال فترة الحمل أو احرصي على تقليلها إلى أقصى حد.

تناول الأطعمة الصحية:

الفواكه والخضروات والحليب والحبوب الكاملة والمكسرات، والوجبات صغيرة والمتوسطة.

النوم القيلولة:

يمكنك الحصول على أكثر من قيلولة صغيرة خلال النهار.

الإجهاد

لتفادي الإجهاد والضغوط، احرصي على ترتيب جدول مهماتك وواجباتك بطريقة لا تراكم الضغوط عليك.

الكافيين:

قلّلي مستوى الكافيين بحيث لا يتجاوز المعدل اليومي كوباً من القهوة أو كوبين من الشاي.

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