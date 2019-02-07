بسبب حادثة.. نساء قرية يتركن شعرهن ينمو طوال الحياة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

على بعد آلاف الأميال من بكين، تشتهر قرية هوانج لوه في منطقة جوانجشي بالصين بشعر نسائها الطويل. وبحسب الأسطورة التي تعود لآلاف السنين، فإن فتاة من قبيلة ياو المحلية جلدت شخصا باستخدام شعرها الطويل، ومنذ ذلك الحين امتنعت نساء المنطقة عن قص شعرهن لينمو إلى أقصى حد ممكن.

ابتداء من عمر الثامنة عشرة، تخضع كل فتاة في قبيلة ياو لعملية قص شعر واحدة في حفل عام، وبعدها يُترك الشعر لينمو طوال الحياة.

ويتطلب هذا التقليد صيانة خاصة للشعر، الذي يتم غسله بماء الأرز الممزوجة مع عدد قليل من المكونات الأخرى، حيث يتم غلي الخليط في إناء ثم يسكب في وعاء. قبل أن تعمد المرأة لغمس مشط خشبي في الوعاء وتسريح خصال الشعر به. ويعتقد أن هذه الطريقة هي سر لمعان الشعر وإعطائه بريقاً دائماً، والحفاظ على لونه الأسود حتى لدى النساء المسنات، وفق ما نقل مجلة "فوج"، ونشره موقع "إمارات24".

وأصبحت قرية هوانج لوه منطقة جذب سياحي يتوافد عليها السياح للتعرف على ثقافتها وحضور حفلاتها التي تقام في مسرح تم بناؤه في السنوات الأخيرة، حيث يرتدي السكان الأزياء التقليدية، ويؤدون الأغاني الشعبية والرقص، ويقدمون شروحاً لكيفية غسل الشعر والعناية به.

يذكر أن إيرادات مبيعات تذاكر المسرح وحضور الحفلات الشعبية في القرية، توفر جزءاً كبيراً من دخل القرية المادي، إضافة إلى إيرادات بيع زجاجات شامبو الأرز للسياح.