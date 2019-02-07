كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 مساءً - تكريم 22 طالبا مصرياً حصدوا مراكز أولى بمسابقة عالمية بماليزيا

معتز عوض

حرص مسئولي التعليم بمحافظة الاسكندرية، مساء أمس، علي حضور احتفالية تكريم الطلاب الأوائل الذين مثلوا مصر في مسابقة يوسي ماس العالمية في دورتها ال 23 والتي أقيمت مؤخراً في دولة ماليزيا، وحصدوا بها مراكز متقدمة ورفعوا اسم مصر عالياً وسط مشاركة 75 دولة بالمسابقة.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، وبتشريف قيادات العمل السياسي والعام وبحضور العديد من القيادات التعليميه بالمدارس الحكومية والخاصة.

وأعلن الدكتور مجدي عبد الحافظ بحضور مسئولي التعليم، خلال الحفل عن مفاجأة استضافة وتنظيم مصر للمسابقة العالمية عام 2021.

واشترك في المسابقة العالمية 130 ألف طالب يمثلون 75 دولة عربية وأجنبية، ومثل مصر بالمسابقة 130 طالبا، استطاعوا أن يرفعوا اسم بلدهم عاليا بفوز 3 طلاب بالشامبيون و17 طالبا بالمراكز الأولى و21 طالبا بالمركز الثاني.

تعتمد مسابقة يوسي ماس الدولية على قدرات الطلاب للإجابة عن ٢٠٠ مسألة حسابية فى زمن أقصاه ٨ دقائق وبدون استخدام الآله الحاسبة، ويعد برنامج" يوسي ماس" أهم البرامج القائمة على تنمية قدرات ومهارات الطفل من تركيز وانتباه زيادة على مهارات السرعة البصرية والسمعية وتخيل الارقام، وذلك بتفعيل طاقتهم العقلية الكامنة فى المراحل العمرية ( من ٤ الى ١٢ سنه) التى يبلغ فيها العقل ذروة تطوره ونموه، وتحدث عدد من طلبة كليات القمة الحاليين والحاصلين على جوائز المسابقة الدولية فى سنوات سابقة، والذين حضروا الحفل، عن دور برنامج يوسي ماس فى التطوير الفعلى لقدرتهم الذهنية و سماتهم الشخصية لدفعهم للتفوق.

وخلال الحفل، أعلن الدكتور مجدى عبد الحافظ مؤسس يوسي ماس بمصر، عن إضافة خمس مستويات إضافية لتميز الطلبة المصريين وإضافة المزيد من العباقرة الى مصر.

وشهدت الإحتفالية تكريم 22 طالبا من الفائزين، منها مسابقة kEN KEN التى أقيمت فى دبى نوفمبر 2018وهى مسابقة لحل الألغاز الرياضية على شكل puzzelوهو تحدى يابانى الأصل ومقره الدولى مدينة نيويورك وهو برنامج معترف به دوليا كاقوى أداه لبناء مهارات التفكير والمثابرة والقدرة على ابتكار الحلول لدى الطفل.

كما شهدت الاحتفالية أيضا تكريم الطالبة سلمي محمد الحاصلة على الشامبيون فى مسابقة spelling Bee القومية والخاصة بتنمية مهارات اللغة الانجليزية.

وأشاد الحضور من مسئولين وأولياء أمور، بالاحتفالية ونجاحها بكافة مستوياتها ودور أميرة عبد العزيز المدير الإقليمى للقاهرة والإسكندرية والتي تدير المنظومه مع المدربين لما يتم تقديمه من برامج مبتكرة لخدمة الطلاب ونمو قدراتهم العقلية مما يؤدي لخلق جيل قادر على تمثيل الوطن بصورة مشرفة في المحافل الدولية مستقبلاً.

