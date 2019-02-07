كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 مساءً - أستاذ بمعهد القلب: حملة 100 مليون صحة مرشحة لدخول موسوعة جينس

معتز عوض

قال الدكتور حسام هاشم استشارى القلب بالمعهد القومى للقلب ان حملة 100مليون صحة التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحة بقوة لدخول موسوعة جينس الشهيرة لانها الحملة الأولى من نوعها لاكتشاف الامراض على شعب كامل.

واضاف خلال لقاء ببرنامج اقتصاد وطن الذى يقدمه الاعلامى شريف زيدان على فضائية الحدث اليوم ان الحملة رفعت الروح المعنوية للمصريين بشكل كبير، لافتا الى ان الهدف من الحملة محاصرة توريث الأمراض وهذه اول مرة تحدث لشعب كامل على وجه الارض.

واكد ان جميع دول العالم تقوم بمثل هذه الحملات والمسوح على نسب بعينها حسب التوزيعات الجغرافية للبلدان ، اما فى مصر فتشمل جميع افراد الشعب.

واوضح ان من مميزات الحملة ايضا المتابعة الفورية للحالات التى يتضح انها مصابة او مرشحة للإصابة، وان تكلفة الفحص والعلاج تكفلها الدولة بالكامل .

وشهدت محافظة المنيا محطة جديدة للكشف "ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة "على مليون و308 ألف و732 مواطنا أى بنسبة 74،20%من المستهدف الكلى خلال فترة تنفيذ الحملة، والتى بدأت بالمحافظة فى الأول من ديسمبر 2018.

وبلغ إجمالى ما تم فحصه (1308732) مواطنا، موزعة بواقع 194ألف و478 مواطن بمركز ومدينة الواسطى، و157ألف و504 مواطناً بمركز ومدينة ناصر، و314 ألف و163 مواطنا بمركزومدينة بنى سويف، و160ألف و873 مواطناً بمركزومدينة إهناسيا، و189ألف و274مواطناً بمركز ومدينة ببا،و190 ألف و231 مواطنا بمركزومدينة الفشن،و102ألف و209 مواطناً بمركز ومدينة سمسطا.