كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 مساءً - اردوغان يؤكد على ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة بشأن المنطقة الآمنة

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه يجب اتخاذ خطوات بشأن إقامة منطقة آمنة في شمال سوريا بأسرع ما يمكن.

وقال أردوغان في خطاب أمام أعضاء غرفة التجارة الامريكية والمجلس التركي الأميركي، إن تركيا تملك كل الوسائل اللازمة لإقامة المنطقة الآمنة بنفسها ما دام حلفاؤها سيقدمون لها الدعم اللوجستي.