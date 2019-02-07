كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 مساءً - "بكري" للمصريين: "لا تختلفوا على الوطن مهما حدث من خلاف"

معتز عوض

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تعرضت طوال ألفين عام للغزو والاحتلال ولكنها صمدت أمام توقعاتهم بالقدرة على احتلال البلاد، وينجح المواطن المصري البسيط أن يجعل المحتل يتبنى ثقتفه ولغته عكس ما كان يخطط له المحتلين.

وأضاف بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المصري كان همه الأساسي هو كيفية الحافظ على الوطن وكان هناك إيمان بأن البلاد سوف تتخطى أي كبوة.

وطالب الإعلامي مصطفى بكري، من المصريين بعدم الاختلاف على الوطن مهما حدث وهناك فرق كبير بين الوقوف مع نظام وطني يحافظ على البلاد وبين أن يريد البعض السيطرة من خلال الفكر والتنظيم وحينها يتم اللجوء إلى استخدام أسلحة فتاكة لتنفيذ ذلك المخطط من خلال أكاذيب وضلل وإدعاءات.

وتابع الإعلامي مصطفى بكري، أنه عندما يتصفح مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سواء الـ «فيس بوك» أو «تويتر» : «يشعر أنه موجود في دولة ثانية فكل شيء تشيطن، وعندما يقول كلمة حق في صالح مصر يتم نشر إشعاعات وأكاذيب منسوبة له»، وأكد بكري أنه سيواصل الحديث عن مصر دفاعا عن الوطن.