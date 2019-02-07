كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 مساءً - يد - فوز الزمالك والأهلي في الجولة الأولى لدوري المحترفين

يد الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بنادي الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 31-25، ضمن إطار مباريات الجولة الأولى لمباريات الذهاب بدوري المحترفين.

وحسم الزمالك الشوط الأول لصالحه بنتيجة 17-16، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني ويفوز به بنتيجة 14-9، لتنتهي المباراة لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 31-25.

ويشارك في الدور النهائي للمسابقة المحلية بجوار الزمالك والجزيرة، الاهلي وسموحة وهليوبوليس والجيش وسبورتنج والأوليمبي، ويقام هذا الدور بنظام الذهاب والإياب، وعلى إثر نتائج هذه المباريات، يتحدد الفريق الفائز ببطولة الدوري.

وجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري المحترفين لكرة اليد، بعد تغلبه على الزمالك في المباراة الفاصلة بنتيجة 27-26.

كما فاز الأهلي على نظيره الأوليمبي بنتيجة 26-25، ضمن إطار مباريات الجولة الأولى بدوري المحترفين لكرة اليد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة 6 أكتوبر.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأوليمبي بنتيجة 13-11.

وعاد الأهلي للمباراة بعد نجاحه في حسم الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 15-12، لتنتهي المباراة لصالح الفريق الأحمر بنتيجة 26-25.

وتعد مباراة الأوليمبي، هي المباراة الثانية التي يقودها السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني للأهلي بعد مباراة الشرطة التي فاز فيها الفريق الأحمر بنتيجة 31-18، ضمن إطار مباريات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

ويشارك في الدور النهائي للمسابقة المحلية بجوار الأهلي والأوليمبي، الزمالك والجزيرة وسموحة وهليوبوليس والجيش وسبورتنج، ويقام هذا الدور بنظام الذهاب والإياب، وعلى إثر نتائج هذه المباريات، يتحدد الفريق الفائز ببطولة الدوري.

وجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري المحترفين لكرة اليد، بعد تغلبه على الزمالك في المباراة الفاصلة بنتيجة 27-26.