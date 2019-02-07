كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 مساءً - شاهد - لحظة وصول تركي آل الشيخ لنادي الزمالك

تركي آل الشيخ

وصل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز مساء اليوم الخميس مقر الزمالك لزيارته وفقًا لما أعلنه في الأسبوع الحالي. وكان آل الشيخ قد أعلن أنه سيزور مقر الزمالك لعقد مؤتمر صحفي فيه بصفته رئيسًا للاتحاد العربي لكرة القدم. واستقبل مجلس الزمالك رئيس الاتحاد العربي على أحد أبواب القلعة البيضاء، وسط حراسة أمنية مشددة وترحيب حافل وزحام شديد من أعضاء النادي. وكان الزمالك قد استدعى جميع لاعبي فريق كرة القدم من أجل حضور المؤتمر الصحفي الذي سيعقده تركي آل الشيخ. جدير بالذكر أن رئيس هئية الترفيه السعودية قد دعم الزمالك بالعديد من الصفقات التي يأتي على رأسها التعاقد مع الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس.



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