كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 مساءً - فضيحة جديدة بإعترافات منى فاروق وشيما الحاج - طلب منا أفعال شاذة

كشفت مصدر أمني، ما جاء في تحقيقات واقعة ضبط الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بعد الفيديو الإباحي الفاضح لهما.

وقال المصدر إنهما قالتا إن الذي ظهر معهما في الفيديو مخرج سينمائي معروف في أثناء إقامة علاقة معهما، وأنه كان يرتكب الأعمال الإباحية بعدما عرض عليهما التمثيل في أفلام من إخراجه.

وأضاف أن إحدى الممثلتين قالت إن المخرج غرّر بها وصوّرها؛ لابتزازها، متابعة: "المخرج أحضر شخص ادعى أنه شيخ واتنين شهود ونصب عليا، وادعى إنه تزوجني". وواصلت: "المخرج هو من طلب منِّا أفعالًا شاذة".