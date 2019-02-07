كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 مساءً - إعترافات شيما الحاج ومنى فاروق - ضحك علينا واحنا قصر

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في واقعة ضبط الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، عن سبب الفيديو الإباحي الفاضح، أنهما اعترفا بالفيديو الإباحي، وأكدا في التحقيقات التي باشرتها نيابة جنوب القاهرة الكلية، أن الذي ظهر معهما في الفيديو مخرج سينمائي، وأنه كان يرتكب الأعمال بعدما عرض عليهما التمثيل في أفلام من إخراجه.

وأضافت المتهمتان، خلال التحقيقات، أنهما كانا في سن أقل من 18 سنة "كنا صغيرين" أثناء تصوير الفيديو.

واعترفت المتهمتان، بأن الفيديو كان أثناء ممارسة العلاقة الحميمة مع المخرج المعروف، موضحتين أنه طلب منهما ممارسة الشذوذ أمامه.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب الفعل الفاضح بتصوير مقطع فيديو إباحي.

وكانت المتابعات الأمنية، رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو إباحي انتشر للممثلتين مع شخص آخر، وتظهر فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة وهما عاريتان، وتحرضان على الفسق والفجور.

وعقب تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، أمكن تحديد مكان تواجدهما والقبض عليهما، وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.