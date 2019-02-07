كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 مساءً - شاهد..أجمل النساء السياسية في العالم

لاشك أن النساء هن المعنى الحقيقي للجمال على الأرض، ولكن هل من الممكن أن نجد هذا القدر من الجمال بين نجمات الحياة السياسية العالمية، حيث الاهتمام بقرارات مصيرية أكثر من الإطلالات؟.

وتعد الإجابة على سؤال "من هن أكثر السياسيات جمالًا في العالم؟"، ليس بالسهل، وفي إطار ذلك؛ نستعرض قائمة بأجمل 10 سياسيات حول العالم، حيث كانت الصدارة من نصيب رئيسة كرواتيا، والمكلة رانيا قرينة العاهل الأردني عبد الله الثاني.

1- رئيسة كرواتيا - كوليندا غرابار كيتاروفيتش

تولت رئاسة كرواتيا بعد فوزها في الدور الثاني من انتخابات 2015، وهي من مواليد 29 أبريل 1968، في إحدى القرى، لكنها قضت طفولتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتزوجت رئيسة كرواتيا منذ 21 عاما من جاكوف كيتاروفيتش الذي يصغرها بستة أشهر، ولهما طفلان: كاترينا التي ولدت عام 2001، ثم لوكا في 2003.

2- الملكة رانيا

من مواليد 31 أغسطس 1970، وعقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، العاهل الأردني، وملكة المملكة الأردنية الهاشمية، تزوجت الملك عبد الله الثاني عام 1993 قبل توليه العرش، ولقبت بملكة الأردن بعد عدة شهور من تتويجه عام 1999.

حصلت على شهادة إدارة أعمال وحاسبات ومعلومات من الجامعة الأمريكية في القاهرة،أم لأربعة أبناء أكبرهم ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وفي عام 2002، اختيرت عضوًا في المجلس التأسيسي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

3- بريانكا غاندي

سياسية هندية من مواليد 12 يناير 1972، تشغل حاليا منصب السكرتير العام للرابطة المسؤولة عن ولاية أوتار براديش الشرقي، تعمل كأمينة لمؤسسة راجيف غاندي.

4- مريم نواز

من مواليد 28 أكتوبر 1973، سياسية باكستانية هي ابنة رئيس وزراء 3 مرات، باكستان نواز شريف، وزوجته كلثوم بوت، دخلت السياسة كمسؤولة عن حملة نواز شريف الانتخابية خلال الانتخابات العامة عام 2013، وتم تعيينها كرئيسة لبرنامج شباب رئيس الوزراء، واستقالت في عام 2014 بعد الطعن في تعيينها في محكمة لاهور العليا.

وفي يوليو 2018، حكم عليها بالسجن 7 سنوات مع غرامة 2 مليون جنيه استرليني على اتهامات بالفساد.

5- ستريدا جعجع

من مواليد 15 مايو 1967، سياسية لبنانية وعضو في مجلس النواب اللبناني منذ يوليو 2005 عن دائرة بشري، وعضوة في الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية التي يترأسها زوجها سمير جعجع.

ساهمت بشكل كبير في تسيير القوات اللبنانية في فترة سجن سمير بين 1994 و2005، وكانت القوات محظورة آنذاك بعد أن تم حلها.

حائزة على بكالوريوس في العلوم السياسية من الجامعة اللبنانية الأميركية بعام 1994، ترشحت لانتخابات مجلس النواب للمرة الأولى بعد خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005، وذلك عن المقعد الماروني في دائرة الشمال الأولى، واستطاعت أن تحقق الفوز وتدخل إلى البرلمان، كما ترشحت لدورة عام 2009 عن المقعد الماروني في دائرة بشري وحققت الفوز.

6- جوانا موتشا

من مواليد 12 أبريل 1972، واحدة من أجمل السياسيات في العالم، وهى سياسية بولندية تشغل منصب وزيرة الرياضة والسياحة في بولندا في حكومة دونالد تاسك، تكرس حياتها لتحسين حقوق المرأة في الاتحاد الأوروبي.

7- ناتاليا باكلونسكايا

من مواليد 18 مارس 1980 ، تشغل منصب المدعي العام لجمهورية القرم منذ 11 مارس 2014، عملت كمحامية في أوكرانيا منذ عام 2002 حتى فبراير 2014، عندما تم توظيفها بمنصب المدعي العام لشبة جزيرة القرم بعد انفصالها عن أوكرانيا.

8- روبي دالا

سياسية كندية، وعضو مجلس العموم الكندي منذ 2004 حتى 2011، تبلغ من العمر 44 عامًا، وتشغل رئيس مجلس العموم الكندي.

9- سارة بالين

سياسية أمريكية شغلت منصب حاكم على ولاية ألاسكا ما بين 4 ديسمبر من سنة 2006، إلى أن استقالت من منصبها كحاكم للولاية في 26 يوليو من سنة 2009، ولدت في 11 فبراير 1964 وهي حاكمة ولاية ألاسكا من الحزب الجمهوري، رشحها عن الحزب الجمهوري جون ماكين لشغل منصب نائب الرئيس حال انتخابه رئيسًا لأمريكا.

10- اربين هوفهانيسيان

من مواليد 4 ديسمبر 1983، سياسية أرمينية، محامية، عملت كوزيرة عدل سابقة في الحكومة الأرمينية، حاليا نائبة رئيس الجلسة العامة لبرلمان جمهورية أرمينيا، وهي أول امرأة تشغل منصب وزير العدل في أرمينيا.

غير متزوجة، ومناصرة لقضية المرأة وإشراك المزيد من النساء في السياسة الأرمنية، وذكرت أن العدد المنخفض نسبيًا لنواب البرلمان النساء في أرمينيا ليس بسبب التمييز القانوني، لكن بسبب نفسية النساء.

