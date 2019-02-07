منها "المثلثة وذات الإطارات الحمراء".. أحدث صيحات النظارات الشمية لعام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

ليس الأزياء وحدها تختلف موضتها كل عام عن الآخر، فالإكسسوارات وخاصة النظارات الشمسية.. ويستعرض لكم "لايف ستايل الخليج 365" أبرز صيحات النظارات الشمسية لعام 2019، وفقًا لموقع glowsly.

1- نظارات رياضية

تعود صيحة النظارات الشمسية الكبيرة مرة أخرى في عام 2019، إلا أنها عادت بتصميم يشبه النظارات الرياضية. كما ظهرت في عرض أزياء المصمم العالمي روبرتو كافالي، وماركة الأزياء العالمية فيليب.

2- نظارات بإطارات منقوشة

ظهرت في عروض أزياء مثل دولتشي أند جابانا، وعلامة الأزياء جيفنجى، والنظارات الشمسية المنقوشط من الإطار، إذ تراوحت التصاميم من النقوش البسيطة على أشكال ورود، إلى النظارات المنقوشة والمرصعة بالجواهر.

وكانت النظارات الشمسية في كريستيان سيريانو مصنوعة من أسيتات مزينة بنمط غير عادي من اللونين الأسود والأبيض.

3- نظارات ذات إطارات حمراء

تصدرت صيحات النظارات ذات الإطارات الحمراء أحدث صيحات نظارات الشمسية 2019، كما برزت عدسات بألوان مختلفة غير الأسود مثل اللون الأزرق بدرجاتها المختلفة مع الصيحة الجديدة.

4- عدسات على أشكال مثلثات

تصدرت صيحة النظارات ذات العدسات المثلثة موضة النظارات الشمسية 2019، فتعتبر هذه الصيحة جزء من الإطلالة أكثر من كونها نظارة تحمي من أشعة الشمس.

5- النظارات الشمسية الصغيرة

ظهرت موضة النظارات الشمسية ذات العدسات الصغيرة بتصميمات مختلفة ما بين المربع والمثلث والبيضاوي، بأشكال ناعمة وبألوانة عدسات متنوعة.