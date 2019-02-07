كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:35 مساءً - محلل: الانسحاب الأمريكي من سوريا يعني شبه فراغ

قال المُحلل السياسي، أسعد بشارة، إنَّ الانسحاب الأمريكي رَتب مَسئولية كبرى، لأنَّ الانسحاب يعني شبه الفراغ، إذ ليسَ هناك من قوة عسكرية أساسية كالولايات المتحدة الأمريكية في المناطق التي ستنسحب منها من شمال شرق سورية قادرة على لعب هذا الدور.

وأضاف بشارة، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامية داليا نجاتي، أنَّه بين أولوية دونالد ترامب، الانتخابية في التحضير للانتخابات الرئاسية وتقديم نفسه كأنهُ أرجع الجنود الأمريكيين إلى الأراضي الأمريكية وأولوية ملئ هذا الفراغ الكبير الذي سيخلفه هذا الانسحاب، هناك جدول أعمال كبير للغاية أمام مؤتمر وزراء خارجية مجموعة العمل المصغرة بشأن سورية اليوم في واشنطن.

ويعقد وزراء خارجية مجموعة العمل المصغرة بشأن سوريا اجتماعا في واشنطن لبحث الخطوات المقبلة ما بعد الانسحاب الأمريكي من هناك.

من جانبه جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عزم بلاده سحب قواتها من سوريا بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.