كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:35 مساءً - سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمى للانترنت تحت شعار "معاً لأنترنت آمن"

تحت شعار "معاً لأنترنت آمن"؛ احتفلت سلطنة عمان باليوم العالمي لإنترنت آمن والذي يحل سنويا في شهر فبراير من كل عام، حيث تحرص علي مشاركة دول العالم في الاحتفاء به ، ممثلة في هيئة تقنية المعلومات ، منذ عام 2014 وذلك من خلال عدداً من الفعاليات والندوات والمسابقات التثقيفية التي تستهدف مخاطبة أولياء الأمور والمعلمين والأطفال من عمر خمس سنوات.

تقام هذه الفعاليات بالتعاون بين الكثير من المؤسسات الحكومية،ومنها وزارات الاعلام ،والأوقاف والشؤون الدينية، والتربية والتعليم، و التنمية الاجتماعية وغيرها من هيئات المجتمع .

في هذا الإطار نظمت منذ أيام ،هيئة تقنية المعلومات العمانية ممثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية ، فعاليات مبتكرة وغير تقليدية . من أهمها مسابقة "التحدي" ضمن برنامج الحماية من مخاطر الإنترنت ،واستهدفت من خلالها جمهور المستخدمين من 12 إلى 18 سنة، واعتمدت على حل سلسلة من الإلغاز في مجال أمن المعلومات بمشاركة فرق طلابية عديدة .

كما نفذت الهيئة عددا من المحاضرات وحلقات العمل للتوعية بالجوانب المتعلقة بالاستخدامات الإيجابية الآمنة للأنترنت والطرق المثلى للتعامل مع بعض جرائم تقنية المعلومات كالتنمر والابتزاز الإلكتروني.

تستهدف الفعاليات العمانية الإسهام في تعزيز التعاون المشترك بين دول العالم لرفع مستويات الوعي ، وأهمية الحفاظ على الخصوصية ،إضافة إلى تطوير المعايير والأنظمة الأخلاقية والسلوكية عند استخدام الإنترنت ، وقد بدأ الاحتفال باليوم العالمي بناء علي مبادرة للاتحاد الأوروبي.

