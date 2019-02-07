كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:35 مساءً - يضم 8 وزراء - مدبولى يرأس إجتماعات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، اجتماع مجلس إدارة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبحث عدد من الملفات المهمة في هذا القطاع الحيوي.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة أربع سنوات برئاسته وعضوية كل من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدوليّ، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ولبنى محمد هلال، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقديّ، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذيّ لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (عضوًا ومقررًا).

ونص القرار على أن التشكيل يتضمن أيضًا كلا من المستشار هشام فتحى رجب، المستشار القانوني لوزارة التجارة والصناعة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتورة ليلى أحمد محمد الخواجة، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومنير عبدالوهاب مصطفى الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة سابقًا، وباسل محمد بهاء الدين الحينى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين، كأعضاء من ذوي الخبرة.