كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:35 مساءً - عاصى الحلانى يهنئ نانسى عجرم بـ" ليا "



نشر الفنان عاصى الحلانى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " توتير " تهنئة الى مواطنته الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عقب إستقبالها مولودتها الثالثة ليا. حيث علق " عاصى " قائلًا : "ألف مبروك نانسي الغالية والحمدلله على سلامتك الله يحفظك فوق راس عيلتك ويتربوا بدلالك ومحبتك أحلى ماما". يذكر ان نانسى عجرم كانت قد طرحت بعد ولادتها بـ 24 ساعة فقط أغنية جديدة تحمل اسم ابنتها الثالثة .

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