كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:35 مساءً - أكرم حسنى يهنئ أحمد أمين علي "أمين وشركاه"
نشر الفنان اكرم حسنى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهنئ فيه الفنان أحمد أمين على مسرحيته الجديدة و التى من المقرر ان تنطلق اليوم أولى عروض "امين وشركاه".
وقال اكرم حسنى :"النهاردة اول عرض من عروض #امين_وشركاه لاخويا و حبيبي #احمد_امين رغم ان شهادتي مجروحة في امين بس انا متأكد انه هايكسر الدنيا عشان هو موهوب بالفطرة و لسه عنده كتير"
وتابع قائلا:" انا شفت ازاي بيتعب علي شغله عشان يقدم حاجة مختلفة .. مبروك مقدما يا حبيبي و ان شاء الله تكسر الدنيا".
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