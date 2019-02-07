- 1/2
- 2/2
كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:35 مساءً - بالفيديو - ولى عهد دبى داخل غرفة متجمدة .. 110 تحت الصفر
أقدم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولى عهد دبى على تحدى جديد ومختلف وخطير ،حيث دخل داخل غرفة متجمدة تصل درجة حراراتها إلى 110.4 تحت الصفر برفقة مجموعة من أصدقائه، ولم يرتدى ملابس بشكل كامل.
ولى عهد دبى نشر مقطع فيديو صغير يظهر تواجده داخل الغرفة المجمدة، بالإضافة إلى نشره لصورة عقب خروجه من الغرفة مباشرة، حيث ظهرت معالم الثلوج على وجهه بشكل كامل حيث تعلقت الثلوج على شعره، ليعلق قائلا: هل أشعر بالكبر أم بالبرودة"؟.
A post shared by Group Fazza | قروب فزاع (@groupfazza) on Feb 7, 2019 at 6:55am PST
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو - ولى عهد دبى داخل غرفة متجمدة .. 110 تحت الصفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.