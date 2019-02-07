كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:35 مساءً - بالفيديو.. أحمد جمعة يفتتح أهدافه في الدوري السعودي

أحمد جمعة

افتتح اللاعب أحمد جمعة، المحترف في صفوف نادي أحد السعودي أهدافه مع فريقه بالتسجيل في المباراة الجارية أمام نظيرهم الفيصلي.

جمعة سجل هدفه في الدقيقة 47 من عمر المباراة بخطف كرة عرضية أرضية من زميله بالفريق تامر حاج محمد قبل إمساك حارس الفيصلي به ليُسجل الهدف الثالث لفريقه في المباراة.

وكان أحمد جمعة قد انتقل على سبيل الإعارة لصفوف أحد في الانتقالات الشتوية الجارية مقابل 400 ألف دولار حتى نهاية الموسم.