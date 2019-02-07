كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:35 مساءً - الفرحة يلتقي القاسمي علي ضفاف النيل

كتب -- محمد قنديل

التقي الشاعر السعودي فرحة مسعود الفرحة خلال زيارته للقاهرة بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلي حاكم الشارقة وذلك بفندق فورسيزونز نايل بلازا جاردن سيتي علي ضفاف نيل القاهرة .

وقد رحب سمو الشيخ القاسمي بهذا اللقاء الذي اتسم بروح الود والمحبة ومناقشة العديد من الامور الثقافية والادبية بمناسبة الاحتفال بالدورة الخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في ثوبه الجديد بمركز المنارة للمعارض .كما اهدي الفرحة عددا من دواوينه الشعرية لسمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي الذي اثني علي شاعرية الفرحة وأسلوبه الجزل وجمال كلماته المعبرة عن روح شاعر متميز اصيل .

واثمر اللقاء عن دعوة للفرحة من الشيخ القاسمي للمشاركة في المهرجانات الادبية والثقافية بالشارقة خاصة معرض الشارقة الدولي للكتاب وذلك لاقامة امسية شعرية ضمن انشطة وفعاليات المعرض الذي يقام سنويا ويشهد العديد من الفعاليات الثقافية والادبية والشعرية المتميزة .