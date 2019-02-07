كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:35 مساءً - اخرت القلع مرمطة وحبس .. القبض على منى فاروق وشيما الحاج بعد الفيديو الجنسي

منى فاروق وشيما الحاج

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، حيث وجهت لهم أتهامات تتضمن "ارتكاب فعل فاضح، والتحريض على الفسق، ونشر فيديوهات جنسية".

وكان نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مطقع فيديو إباحي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهران فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة وهما عاريتين.

وتسائل رواد مواقع التواصل عن هوية الشخص المتواجد في الفيديو وهل تم القبض عليه ام هناك ما يمنع من القاء القبض عليه ، وعبر قطاع اخر من الجمهور عن سعادتهم بالقاء القبض عليهم .

وكان مقطع فيديو "فاضح"، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، للفنانة الصاعدة منى فاروق بصحبة المطربة شيما الحاج، إذ ظهرتا خلال رقصهما بملابسهن الداخلية، وهو ما أثار غضب مستخدمي "السوشيال ميديا".