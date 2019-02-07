بـ"صورة وعبارة ساخرة".. فتحي عبد الوهاب يعلق على فيديو "كايا يا قلبي"

سخر الفنان فتحي عبدالوهاب من مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة في عمر المراهقة تدعى "سارة"، وهي توجه رسالة لحبيبها "كايا".

وقال "عبدالوهاب"، "كن لها كايا تكن قلبها يارب"، في إشارة إلى ما قالته "سارة" عن حبيبها، مرفقا صورة تجمعه بالفنانة سيرين الأمين، في إحدى الأعمال الفنية.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع سخرية الفنان، التي حصدت على العديد من التعليقات وتسجيلات الإعجاب، أبرزها: "أنت طلعت يا فنان بتتفرج ع الحاجات التافهه زينا"، و"مورنيينج عليك يافنان"، و"حتى أنت يا فتحي".

يشار إلى أن الفتاة في الفيديو المنشور: "أنا مرتبطة بكايا يا جدعان.. مورنينج عليك يا قلبي"، لتتحول عبارات الفتاة مثل "كايا" و"مورنينج يا قلبي" إلى تريندات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد مرور يومين على نشر فيديو الفتاة، ظهر شاب يزعم أنه "كايا"، في مقطع فيديو عبر "فيس بوك"، ووجه فيه رسالة إلى الفتاة المراهقة "حبيبته"، على حد زعمه، قائلا، "أنا كمان بحبك وهتجوزك ومتزعليش من التعليقات السلبية من البنات على الفيس، عشان دول بيحقدوا علينا".

وانهالت التعليقات الساخرة من رواد موقع "فيس بوك" على الفيديوهات المنشورة، وذكر أحد الحسابات: "أنا ماشية بقول مورنينج يا كايا وقلبي يارب فيه إيه"، بينما ذكر حساب آخر: "كوني له قلبي يا رب يكون لكي كايا"، فيما سخر حساب وكتب "أنا مش بائس أكتر من كايا".

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