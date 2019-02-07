بالفيديو| رمضان عبدالرازق: نفقة المتعة غير واجبة عند الإمام مالك

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، أستاذ الفقه المقارن بمجمع البحوث الإسلامية، إن هناك رآيان في حكم نفقة المتعة في حال الطلاق بين الزوجين، فجمهور علماء الأمة، قالوا إن نفقة المتعة واجبة على المطلق، وذلك أخذا من قول الله "وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ".

وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم: وهناك من رأى ومنهم الإمام مالك وأبى هريرة وعبد الله بن عباس، إنها سنة وليست واجبة، وتعتبر عطاء ومواساه، وذلك عندما قال في الآية الكريمة على المتقين، أي ليست واجبة على كل الناس، وإلا أن قال على الجميع.

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