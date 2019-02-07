ساعات فاخرة تناسب المرأة الشرقية في المعرض الدولي

ظهرت باقة من الساعات الفاخرة والمميزة بتصاميم تحاكي ذوق المرأة الشرقية في المعرض الدولي للساعات الفاخرة؛ حيث لفتتنا دار "كارتييه" بتصاميمها الذهبية اللافتة، كذلك الحال مع بياجيه وريشارد ميل الذي لفتتنا وللمرة الأولى بساعته الجميلة الملونة والأنثوية. أما برميجياني فلورييه فقدموا تصاميم ذات طابع كلاسيكي ناعم ومميز.

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