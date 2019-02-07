كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 06:59 مساءً - بالفيديو.. الوداد يعبر أولمبيك أسفي ويواصل صدارة الدوري المغربي

الوداد الرياضي

حسم فريق الوداذ الرياضي، مساء اليوم الخميس، مباراته أمام أولمبيك أسفي، بحصة هدف دون رد في مباراة الأسبوع 16، والتي جمعت الطرفين على أرضية ملعب الأب جيكو.

هدف الفريق الأحمر كان من توقيع الللاعب أيمن الحسوني، في الدقيقة 76 من عمر المباراة.

وأكمل فريق الوداد الرياضي منقوصاً من خدمات عميده إبراهيم النقاش، الذي تلقى الإنذار الثاني في الدقيقة 79، من عمر اللقاء.

ورفع فريق الوداد الرياضي رصيده إلى 33 نقطة، في صدارة الترتيب، متبوعاً بكل من حسنية أكادير (25 نقطة)، و الرجاء الرياضي (24 نقطة).