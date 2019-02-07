كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 06:59 مساءً - حصة بوحميد تفتتح معرض دبي للعروس رقم إثنين وعشرين

مشاركة لافتة لأصحاب الهمم بمنتجات قلادة للمجوهرات وتسنيم للشوكولاتة

أحدث صيحات الزفاف والموضة والمجوهرات ومنتجات الصحة والعناية بالجمال تحت سقفٍ واحد

برنامج حافل بعروض أزياء الزفاف لأشهر المصممين وأفخم المجوهرات وعروض من وحي الحياة العصريّة

دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ (7 فبراير 2019):

افتتحت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، "معرض دبي للعروس 2019" بنسخته الثانية والعشرين، والذي يعد الفعالية الأبرز لحفلات الزفاف وأنماط الحياة في منطقة الشرق الأوسط، ويستمر على مدى 4 أيام في مركز دبي التجاري العالمي.

حضر الافتتاح كوكبة من العرائس والمُقبلات على الزواج وعاشقات الموضة والجمال، بالإضافة إلى لفيفٍ من ممثلي وسائل الإعلام المرموقة والضيوف المتميّزين. كما حضر الافتتاح أيضاً السيدة سوزي باليت، نائبة الرئيس التنفيذي لقسم فعاليات المستهلكين لدى شركة ’إنفورما‘ التي تتولّى تنظيم المعرض؛ بالإضافة إلى السيدة منال يونس، مديرة تنسيق الأعمال؛ والسيدة ساريتا لاكاني، مديرة التسويق لدى الشركة. وتجاوز الإقبال خلال اليوم الأول للمعرض جميع التوقعات، حيث أتيح للزوّار فرصة استكشاف أحدث اتجاهات تصاميم فساتين الزفاف، والأزياء الراقية بأسعار معقولة، والاطلاع على مجموعة من المجوهرات وقطع الحلي المذهلة، ولقاء نخبة من مشاهير التواصل الاجتماعي، فضلاً عن استكشاف مجموعة من العروض والحسومات على أحدث المنتجات المبتكرة للعناية بالشعر والصحة والجمال.

وتشارك وزارة تنمية المجتمع في فعاليات "معرض دبي للعروس 2019" من خلال جناحٍ خاص يعرض منتجات قام بتصميمها أصحاب الهمم، ومن بينها منتجات "قلادة"، و"شوكولاتة تسنيم" و"أكريلك"، و"جنى للتمور". حيث تأتي مشاركة الوزارة في المعرض ضمن إطار السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وسياسة تشغيل أصحاب الهمم، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وبهذه المناسبة؛ أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، حرص وزارة تنمية المجتمع على المشاركة في إنجاح الأفكار التنموية المجتمعية، انطلاقاً من مبدأها المستدام "أسرة متماسكة.. مجتمع متلاحم"، وحفاظاً على دورها المحوري في تحقيق استقرار الأسر ودعم طموح الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين، لتكوين أسر مستقرة ومتماسكة، مشيرة معاليها مشاركة إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في المعرض من خلال منتجات عصرية أبدعتها أنامل أصحاب الهمم، والتي ستلفت أنظار زوار المعرض بجمالها وأسلوبها الفريد، وتحقق مكاسب مادية ومعنوية يحتاجها أصحاب الهمم لمواصلة مسيرتهم الإبداعية تحت مظلة الرعاية والتأهيل والتمكين التي توفرها الوزارة.

فعاليات اليوم الأول:

تجمّع حشد كبير من الزوّار والضيوف في قسم ’سيكريت جاردن‘ (الحديقة السرية)، المنصة الرئيسية في "معرض دبي للعروس"، وذلك لمتابعة برنامج استثنائي من عروض الأزياء الأنيقة والمذهلة لدار ’سيفدا للأزياء والخياطة والتطريز‘، ومصممة الأزياء الهنديّة ريتو كومار، بالإضافة إلى عرض أزياء العرائس الحصري. كما استقبل المعرض ضيوفه بمجموعةٍ من العروض التوضيحيّة الرائعة، والنصائح والإرشادات الشاملة التي يقدّمها كل من صالون 'تيبس أند توز'، ومجلة ’سافوار فلير‘، ومستشفى الإمارات التخصصي، والمركز الكندي الطبي، بالإضافة إلى تقديم عرضٍ ترفيهي مع ريا بيري.

كما وحظي الزوار خلال اليوم الأوّل بفرصة الاطلاع على كامل عروض وأنشطة "معرض دبي للعروس 2019"، واستكشاف مجموعةٍ لا حصر لها من الخيارات والعروض والتصاميم والمنتجات ضمن الأقسام المختلفة للمعرض، بما يشمل قسم ’برايدال زون‘ (جناح العروس)، وقسم ’إنترناشيونال فاشن أفنيو‘ (جادة الأزياء العالمية)، و’جوليري بافيليون‘ (جناح المجوهرات)، و’أرابيك زون‘ (القسم العربي)، و’بيوتي آند هيلث بافيليون‘ (جناح الجمال والصحة). هذا وشهد المعرض زيارة بعض مشاهير التواصل الاجتماعي ممن يساهمون في تحديد توجهات عالم الموضة والجمال والصحة والفخامة، ومن بينهم دانة الطويرش ولطيفة الشامسي، واللتان رحبتا بالضيوف والزوّار المتحمسين، وقدمتا لهم أفضل النصائح والإرشادات.

من جهة ثانية، شهد "معرض دبي للعروس 2019" تنظيم عرضٍ واسع لفنون إعداد وتحضير الكيك والحلوى، والذي تضمّن مجموعة رائعة من قوالب الحلوى المصممة خصيصاً للمعرض، والتي تعكس المهارة العالية والدقة الاستثنائية للخبّازين المحليين. وتعرّف الزوار عن كثب على الأهميّة المتنامية لفنون إعداد قوالب الكيك، وتحوّلها سريعاً إلى حاجةٍ ضرورية لحفلات الزفاف والأعراس في المنطقة. وقام ممثلون عن العديد من المتاجر المتخصصة بإعداد قوالب الكيك وحلوى الزفاف باستعراض أبرز مهاراتهم الاستثنائيّة هذا الأسبوع خلال المعرض، ومن بينهم ’شاتو بلانك‘، و’هاوس أوف كيك‘، و’ذا كيك لاب‘، و’لادوريه‘، و’ديكوريتف كيكس باي مانوري‘ و’ماجنوليا‘.

الفعاليات المرتقبة في اليوم الثاني:

خلال اليوم الثاني لـ "معرض دبي للعروس 2019"، تتطلّع الزائرات إلى متابعة مجموعةٍ إضافية من عروض الأزياء المتميّزة، والتي تشمل كذلك تقديم تشكيلات تصاميم وأزياء لدورٍ راقية أمثال دار ’بييرو كاميلو‘، ودار ’آبل وانج‘، ودار ’جاريمون روفيروس كوتور‘. علاوةً على ذلك، سيقوم كل من صالون 'تيبس أند توز'، ومجلة ’سافوار فلير‘ ومستشفى الإمارات التخصصي والمركز الكندي الطبي بتقديم المزيد من العروض التوضيحية والتثقيفية التي ستزخر بالمشورة والنصائح والإرشادات الشاملة؛ في حين سيقدم ’قمرة فوتوغرافي‘ نصائح فعالة لمساعدة العرائس على الظهور بكامل الأناقة والجمال في صورٍ فوتوغرافيّة تدوم ذكراها مدى الحياة.

كما سيُتاح لزائرات المعرض فرصة لقاء أبرز مشاهير التواصل الاجتماعي، ممن يتخصصون بتوجهات عالم الموضة والتصاميم والجمال والصحة، مثل نهى نبيل ولطيفة الشامسي؛ واللتين ستحرصان على مشاركة النصائح القيّمة وخلاصة معرفتهما المتعمّقة.

الحصول على التذاكر!

لا تزال تذاكر ’بريميوم‘ مُتاحة للبيع بكميّة محدودة مقابل 250 درهم إماراتي فقط عند مدخل المعرض. ويبلغ سعر التذاكر العادية 30 درهماً إماراتياً عند مدخل المعرض. وسيتم التبرع بجزء من العائدات لمشاريع أصحاب الهمم، لذا ندعوكم للمساهمة في إحداث فرقٍ إيجابي عبر الانضمام اليوم إلى فعاليات معرض دبي للعروس 2019.

وخلال الأيام الثلاثة المتبقية للمعرض، يدعوكم المعرض لمتابعة برنامجٍ حافلٍ بالأنشطة والتجارب المميزة حتى يوم 9 فبراير. يفتح المعرض أبوابه من الساعة 3:30 ظهراً وحتى الساعة 10:30 مساءً. يمكن متابعة أحدث المستجدات عبر حساب المعرض على موقعي ’إنستاجرام‘ و’فيسبوك‘[email protected] أو الموقع الإلكتروني www.thebrideshow.com.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ:

نورهان الدمرداش، مدير تجربة العملاء، 971 555847016

لمحة حول إنفورما للمعارض:

تنظم شركة ’إنفورما للمعارض‘ أكثر من 150 معرضاً تجارياً واستهلاكياً كل عام في جميع أنحاء العالم. وتتعاون مع أكثر من 800 شخص من نخبة المواهب لتقديم فعاليات رائدة في السوق لمختلف القطاعات، بما في ذلك الجمال والبناء والتصميم وعلوم الحياة والمجالات البحرية والصحة والتغذية والثقافة الشعبية والعقارات. ومن خلال القنوات المباشرة والرقمية، تعمل معارض الشركة الموجهة نحو التعاملات على تمكين المجتمعات من التفاعل وخوض التجارب وممارسة الأعمال التجارية. وتشمل محفظة علاماتها ’معرض الصحة العربي‘ و’سيتي سكيب‘ و’معرض الصين الدولي للجمال‘ و’عالم الخرسانة‘ و’فان اكسبو‘.

رعاة وشركاء معرض دبي للعروس 2019:

يفخر الفريق المنظم لمعرض دبي للعروس بالتعاون مع مجموعة من نخبة العلامات والجهات الراعية والشريكة:

الراعي الرسمي لردهة ’بريميوم‘ الفاخرة- مستشفى الإمارات التخصصي

الراعي الرسمي للمجوهرات والساعات- ’أوليفر بارتون‘ و’آور تشويس‘

الراعي الرسمي لعبوات المياه- ’فيجي ووتر‘

الشريك الرسمي لتسريحات الشعر- ورود

الراعي الرسمي للإقامة الفندقية- فندق ’رافلز‘

الشريك الداعم- وزارة تنمية المجتمع

شريك العناية بالأظافر- ’تيبس أند توز‘

الشريك الرسمي للماكياج والموضة والعناية بالشعر- صالون ’تيبس أند توز‘

الشريك الرسمي لأنماط الحياة- ’سافوار فلير‘

الراعي الرسمي للشؤون الرقمية- ’إكسبات وومن‘

الراعي الرسمي للصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو- ’قمرة فوتوغرافي‘

المول الشريك للفعالية- ’غاليريا مول‘

شريك النقل الرسمي للفعالية- كريم

شريك تصوير الفيديو للفعالية- ’كلاود 9‘

شريك التصوير الفوتوغرافي للفعالية- أليكس جيفريز



