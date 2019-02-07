كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 06:59 مساءً - الاحد - عمرو الليثى يكشف أسرار جريمة مقتل الطفلة حبيبة



فى الانطلاقة الجديدة لبرنامج واحد من الناس عبر شاشة قناة النهار والذى يذاع فى العاشرة مساء الاحد المقبل من تقديم الاعلامى د. عمرو الليثى ، ويقوم الليثى ومن خلال فقرة حكمت المحكمة بالتحقيق المصور في الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها الطفلة حبيبة ، تلك الجريمة التي هزت الرأي العام في مصر وتم فيها اغتصاب وقتل طفلة صغيرة وتتناول الحلقة كشف ملابسات الجريمة واسبابها ونلتقي بأهل الطفلة الذين يحكون تفاصيل مخيفة عن الجريمة والذين ارتكبوها كما يواصل البرنامج تحقيق أحلام مشاهديه وعلاج غير القادرين ودعم المشروعات الصغيرة والإفراج عن الغارمات يذاع برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الاحد المقبل على شاشة قناة النهار

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