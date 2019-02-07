كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 06:59 مساءً - «بامبو» و«شيلونجو» يقودان هجوم الإسماعيلي أمام المقاصة

الإسماعيلي

أعلن البلجيكى «سيدومير يانوفيسكي»، المدير الفنى للإسماعيلي، تشكيل فريقه بعد قليل، لملاقاة مصر المقاصة، لحساب الأسبوع الــ21، بمسابقة الدوري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد فوزي. خط الدفاع: طارق طه – باهر المحمدي – محمد مجدي – أسامة إبراهيم. خط الوسط الدفاعي: محمود دونجا – محمود متولي. خط الوسط الهجومي: كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدي. خط الهجوم: شيلونجو. فيما جاء على مقاعد البدلاء كلًا من: «محمد مجدي – ريتشارد بافور – عماد حمدي – إبراهيم عبد الخالق – يحيى زايد – وجيه عبد الحكيم – أودا مارشال».

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