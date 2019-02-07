كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 06:59 مساءً - بالفيديو.. الإنتاج يستعيد نغمة الانتصارات على حساب الجونة

الإنتاج

تمكن فريق الإنتاج الحربي من تحقيق الفوز على نادي الجونة بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2018-2019.

وجاءت أهداف الإنتاج عن طريق كل من: «جيمس أووبوسكيني في الدقيقة الثانية، محمود كابونجا في الدقيقة 19، وعبد الرحمن فاروق في الدقيقة 38، بينما أحرز هدفي الجونة اللاعب احمد ياسر ريان في الدقيقة 48 من الوقت الضائع للشوط الأول وأحمد حمدي في الدقيقة 47 من بداية الشوط الثاني.

ورفع الإنتاج رصيده إلى 31 نقطة وارتقى للمركز الرابع بالبطولة، بينما الجونة الـ12 برصيد 22 نقطة.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من: «محمد سلامة ويعاونه تحسين أبو السادات وأحمد رشدي، ويحيى عبد الحميد حكمًا رابعًا، وصبري إبراهيم وسيد عبد الله حكمًا خامسًا».

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