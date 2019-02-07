كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 06:59 مساءً - الاثنين - خالد زكى يكشف أسرار مسيرته المهنية مع عمرو الليثى

فى امسية فنية خاصة من برنامج واحد من الناس فى العاشرة مساء الاثنين المقبل يستضيف الاعلامى د. عمرو الليثى الفنان القديلا خالد زكى ويكشف اسرار خاصة تذاع لاول مرة عن مسيرته المهنية وحياته العائلية وعلاقتة بزوجته ووالدتة وابناءه في حوار جرئ ومختلف

كما يتطرق الحوار الى ابرز المحطات الفنية فى حياته ومشاوره الفنى وحصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية، ثم عمل كممثل فى السينما والمسرح، و شارك في العديد من الأعمال الدرامية سواء المسلسلات أو الأفلام، ولمع أكثر فى التليفزيون من خلال العديد من المسلسلات الناجحة منها (الدوائر المغلقة)، و(زمن الأقوياء)، (الشهد والدموع)، ومن الأفلام التي شارك بالتمثيل(طباخ الريس) و(فتح عينيك) و(السفارة في العمارة).