كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 06:59 مساءً - الارصاد السعودية تحذر: جولة ورياح مثيرة للأتربة والغبار بـ11 منطقة

بدأت الأجواء المناخية "قد" تأثيرها على مناطق سعودية وعربية، ما بين أمطار ورياح مثيرة للأتربة والغبار.

وذكر خبير المناخ بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة المطرية الجديدة (قد) تبدأ اليوم على نطاق جغرافي محدود شمال مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية.

وأبان: "الحالة المطرية الشتوية متوقع أن تستمر لبضعة أيام، وتؤثر على نحو 11 منطقة سعودية تقريباً، و6 دول خليجية، والعراق ودول الشام ومصر".

وتوقع المسند أن تكون ذروتها يوم الجمعة، والمؤشرات الأولية تكشف أن أجزاء من منطقتي المدينة وتبوك قد يكون لهما نصيب الأسد من الحالة.

وأشار إلى أنه حسب النموذج الأوروبي للخرائط المناخية، فإن مواضع تأثير الحالة المطرية الشتوية الجديدة والمتوقعة خلال أيامها الأربعة الأولى "الخميس والجمعة و‏السبت والأحد".

في حين يتوقع أن تنشط اليوم الرياح الجنوبية الدافئة التي قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة في غرب السعودية وفقاً للخريطة.

وأهاب المسند بالجميع، عدم عبور الأودية الطافحة على الطرق، وإخراج مواشيهم وممتلكاتهم من بطون الأودية، وربط وحزم خيامهم وكرفاناتهم جيداً.

إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد عدة تنبيهات لتقلبات جوية تتعرض لها عدة مناطق في السعودية، بدأت مع ساعات الصباح، ويتواصل بعضها حتى يوم غد.

وكانت توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أشارت إلى نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية أمس الأربعاء واليوم الخميس، وحالة جوية ماطرة من متوسطة إلى غزيرة يومي الجمعة والسبت الموافق 3 / 6 / 1440 تتأثر بها عدة مناطق.