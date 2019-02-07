كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 06:59 مساءً - المشدد 15 سنة لسائق و3 سنوات لابنته وزوجته لقتلهم عاطلا بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة الدائرة التاسعة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين جمال عدلي أبوحليقة، ومختار العشماوى، وسكرتارية محمود إسماعيل، وسعيد برغش، سائقا بالسجن المشدد 15 سنة، وابنته الطالبة وزوجته بالسجن 3 سنوات وبراءة اثنين اخرين فى اتهامهم بقتل عاطل لقيامه بمواقعة ابنة الاول كرها عنها وتهربه وانكاره لذلك وذلك بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وكان المستشار ياسر التلاوى المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة أحال القضية رقم 10989 لسنة 2015 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 4867 لسنة 2015 كلي جنايات جنوب الجيزة، الى المحاكمة الجنائية المتهم فيها كل من عارف محمد شعبان أبو الحسن، "محبوس" 44 سنة سائق، ونور عارف محمد شعبان "محبوسة" 17 سنة طالبة بالصف الاول الثانوي، وسيدة محمد إبراهيم على "محبوسة" 36 سنة ربة منزل، ومحمد رمضان عويس عويس، "محبوس"، 21 سنة طالب، ومصطفى عادل صادق عبد الرحمن مصطفى منصور، مخلى سبيله، 38 سنة صاحب مكتب سيارات.

اتهمت النيابة العامة المتهم الأول بقتل خالد حامد عبد الفتاح يوسف عبد الفتاح عمدا بغير سبق اصرار أو ترصد لمواقعته لنجلته كرها عنها وتهربه وانكاره لذلك الفعل فاتحدت ارادته وذويه على استدراجه لمسرح الواقعة بعدما أحرز هو سلاحا ابيض "مطواة" لاخضاعه لهم وتسوية خلافهم وما أن أبصروه فأعرض المجني عليه ولم يمتثل لهم فاستشاط غيظا ولاطفاء سخيمته اشهر سلاحا "مسددا" به عدة طلقات وسلاحا أبيض قاصدا ازهاق روحه فأحدث به الاصابات التى اودت بحياته وحيازته سلاحا ابيض "مطواه" دون مسوغ قانوني.

ووجهت النيابة للمتهمين من الثاني إلى الخامس اتهامات ضرب المجني عليه عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ايذائه مما أدى الى وفاته.

بداية الواقعة عندما نشبت علاقة آثمة بين المتهمة الثانية والمجني عليه وحاول إنهاءها إلا ان المتهمة افاضت بخطيئتها معه لوالديها المتهم الأول والمتهمة الثالثة، واتفقا على استدراجه وتسليمه لقسم شرطة الطالبية واستعانوا فى ذلك بالمتهمين الرابع والخامس وما ان حضر المجني عليه الى مكان الواقعة وأبصروه فأطلقت المتهمة الثالثة صيحات لاستغاثة كونه سارقا وتوجهوا صوبه لضبطه وقاموا بالتعدى عليه ضربا وقام المتهم الاول بإشهار سلاح ابيض "مطواه" وتعدى بها على المجنى عليه بطعنات قاسية محدثا اصابته والتى اودت بحياته قاصدا قتله انتقاما منه