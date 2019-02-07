كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 06:59 مساءً - مصرع سائق وإصابة شقيقه أثناء سرقة ماشية بالقليويبة

لقي سائق مصرعه وأصيب شقيقه أثناء سرقتهما الماشية والخراف في الخانكة، حيث أطلق صاحب منزل النار عليهما، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الخانكة المركزي للعلاج والتحفظ على الجثة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد شريف إلهامي مأمور مركز الخانكة، من مستشفى الخانكة المركزي، بوصول جثة نادي "ج" 38 عاما سائق، وشقيقه "سامح ج " مصاب.

وبانتقال العميد يحيي راضي مدير المباحث الجنائية بالمديرية، تبين أن المجني عليه وشقيقه المصاب خططا لسرقة بعض الماشية والخراف من منزل "عبد الحليم. م" 42 عاما سمسار؛ وأثناء محاولته الدفاع عن نفسه وممتلكاته أطلق المتهم النار من سلاح ناري كان بحوزته على المجني عليهما، فتوفي الأول متأثرا بإصابته وأصيب الثاني.

وتمكن المقدم حازم سعيد رئيس المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.