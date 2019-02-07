كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 06:59 مساءً - أمينة تطرح ألبوم "اللي راحوا"

طرحت المطربة الشعبية، أمينة، ألبومها الغنائى الجديد، بالتعاون مع شركة مزيكا، والذي يحمل عنوان "اللي راحوا"، في الأسواق، وعلى يوتيوب، ومحطات الراديو.

الألبوم استغرق إعداده وتحضيره فترة طويلة، وعملت "أمينة" على اختيار موضوعات وكلمات جديدة، حيث يضم 10 أغان، وهي: "سيدي، فى شرع مين، عاش يا وحش، السهرة ولعانه، صاحبتى، اللى راحوا، الجديد، على جمر الهوا، ارجع لبيتك، بحبه".

وطرحت أمينة، كليب أغنية "عاش يا وحش" على "مزيكا"، وهو من إخراج جميل جميل المغازي.