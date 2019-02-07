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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تزال المطربة اللبنانية نجوى كرم تخطف الأنظار بأناقتها المعتادة، وأصبحت ملهمة للكثيرات بإطلالاتها المميزة.
وفي أحدث ظهور لها في يناير الماضي، أطلت نجوى كرم بفستان جذاب أبرز أنوثتها بشكل لافت وذلك في احتفالية روتانا بعودة شمس الأغنية اللبنانية إلى الشركة من جديد.
ولم يكد يمرّ شهر على إطلالة نجوى كرم، حتى أطلت علينا بالأمس نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان، بالفستان نفسه، خلال حضورها حفل عشاء amfAR Gala 2019 في نيويورك.
الفستان من مجموعة Versace لربيع 2018، بموضة اللون الأسود، جريء وجذاب اتسم بقصته الملفتة عند منطقة الصدر كما بالشق الجانبي على الساق، كذلك تميز بالفتحة عند منطقة الظهر التي زادت اللوك جاذبية وجمالا.
كانت هذه تفاصيل خبر كورتني كارداشيان تُنافس نجوى كرم على "فستان فيرساتشي الجريء".. شاهدي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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