نسقي لون النيون على طريقة النجمات.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد النيون من الألوان الملفتة للغاية، والتي تتطلب الجرأة لاعتمادها، وقد أطلت به العديد من نجمات هوليوود في مناسبات مختلفة.

وتقول "جيسيكا اندروز" خبيرة الموضة: "لقد كنت عاشقة للون النيون منذ أن ارتدى ويل سميث بدلة رياضية بذلك اللون فى مسلسله (الأمير الجديد)، والذي عرضت أولى حلقاته العام 1999، أي منذ وقت طويل؛ ولكني لم أتخيل أنني سأصبح من محبي هذا اللون".

وأضافت: "لحسن الحظ أن موضة الثمانينيات تكررت مرة أخرى من حيث التباين المثالي بين الألوان النهارية والألوان المحايدة الداكنة، وقد سيطرت موضة النيون على جميع عروض أزياء الربيع للعام 2019 مثل عرض أزياء كوشني وكرومات، حيث تألق بهذا اللون المشاهير المفضلون لدينا مثل ريهانا، والتي ارتدت قميصًا بلون النيون مع جاكت بدلة سوداء وكذلك تألقت العارضة الأمريكية السوبر ستار كيندال جينير التي استخدمت النيون مع مزيج من الملابس السوداء".

وفي هذا السياق؛ يمكنك استخدام سترة نيون مع معطف أبيض كبير الحجم، وسروال جينز أسود، أو يمكنك اتباع النصائح التالية لارتداء النيون على أحدث صيحات هذا العام:

ارتدي ملابس سوداء بالكامل مع قميص بلون النيون

استبدلي الألوان المحايدة بمجموعة من الألوان مثل الأسود والأبيض والنيون.

جربي مظهر النيون العصري مع ارتداء بنطلون أو تنورة صغيرة باللون الأسود اللامع.

ارتدي قميصًا من النيون مع تنورة منقوشة بجلد الحيوانات.