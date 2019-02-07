نصائح مميزة لتتألّقي باللّون الأحمر في "عيد الحب"

تنتظر المرأة يوم الحب للتتألّق بإطلالة حالمة ودافئة، فليس هناك مناسبة أكثر رومنسية للظهور بكامل أناقتها.

وتحرص الزوجة في يوم الحب أن تبدو أكثر أنوثة وجاذبية لتحصل على ليلة مفعمة بالحب والرومانسية، لذا تقوم باختيار إطلالة دافئة تنبض بالمشاعر وتعكس ما بداخلها من أحاسيس.

نقدّم لكِ إطلالة كاملة لتتألّقي باللّون الأحمر:

ارتدي فستان قصير من المخمل باللون الأحمر، بتصميم الأكتاف المنسدلة، والأكمام القصيرة والقصة المستقيمة

مع وضع طلاء أظافر باللّون الأحمر ، و أحمر الشفاه روج ايديشن سويفيل دو فيلفيت ، و ساعة أنالوج رياضية من المطاط باللّون الأحمر

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