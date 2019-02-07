نادين نجيم تحتفل بعيد ميلادها الـ 35 وهذه أجمل إطلالاتها البراقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 فبراير 2019 06:02 مساءً - يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة نادين نجيم الـ 35 وبالرغم من سنها الشابة، غير أنها استطاعت أن تحقق شهرة كبيرة في الوطن العربي، وذلك بسبب جمالها اللافت أولًا، وبسبب أدوارها التي لعبتها في عدد كبير من الأعمال الدرامية، وأيضًا بسبب أناقتها واطلالاتها اللافتة، وبهذه المناسبة اخترنا اليوم بعض أجمل اطلالات نادين نجيم البراقة التي تألقت بها في الفترة الماضية، واليكِ بعض الأمثلة.



نادين نجيم في فستان ذهبي من زهير مراد:



في جلسة تصوير حديثة قامت بها نادين نجيم لمجلة "الخليج 365"، شاهدناها في اطلالة براقة بدت فيها غاية في الجاذبية، حيث اختارت فيها فستان سهرة باللون الذهبي حمل توقيع “زهير مراد” Zuhair Murad، ياقته مفتوحة على شكل حرف V وأكمامه طويلة، له شق كبير على الساق.







فستان أسود قصير براق تألقت به نادين نجيم:



وفي إحدى المناسبات في دبي منذ فترة، شاهدنا نادين نجيم في اطلالة لافتة جمعت فيها بين الأناقة والعصرية، حيث اختارت فستانًا قصيرًا باللون الأسود، قماشه براق ولامع، نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ، وبعض المجوهرات البارزة التي اختارتها من “بولغاري” Bulgari.





فستان براق باللونين الأسود والفضي خيار نادين نجيم على السجادة الحمراء:



في حفل الموريكس دور العام الماضي، شاهدنا نادين نجيم في اطلالة رائعة اختارت فيها فستانًا أسود من قماش الشيفون المطرز بالكريستال والترتر البراق من “زهير مراد” Zuahir Murad نسقت معه حزامًا جلديًّا على الخصر، واكسسوارات أنيقة باللون الأسود.





نادين نجيم في فستان ذهبي قصير:



اطلالة ناعمة اعتمدتها نادين نجيم في إحدى المناسبات، حيث اختارت فستانًا قصيرًا باللون الذهبي اللامع بقصة أنيقة وناعمة، أكمامه طويلة وطوله يصل أعلى حدّ الركبة، وقد اختارت معه حقيبة كتف من الجلد باللون الذهبي أيضًا، وحذاءً بكعب عالٍ باللون البيج.





شاهدي أجمل اطلالات نادين نجيم البراقة في عيد ميلادها الـ 35، واختاري الأجمل برأيِك.

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