نجمات حفل الـ amfAR يتفقن على ارتداء الفساتين الجريئة!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 فبراير 2019 06:02 مساءً - أُقيم مساء أمس وقبل يوم من بداية أسبوع الموضة في نيويورك للألبسة الجاهزة، حفل توزيع جوائز الأمفار amfAR الخيري السنوي، وكالعادة حضر الحفل عدد كبير من النجوم العالميين، وبشكل خاص من عالم الموضة والأزياء، واللافت للنظر أنّ اطلالات النجمات بدت بشكل عام فاضحة ومتمردة، وكأنهنّ اتفقن على اعتماد تصاميم الأزياء الجريئة، وإليكِ بعض الأمثلة.



كيم كارداشيان في فستان سهرة أسود:



من المعروف عن “كيم كارداشيان” Kim Kardashian خياراتها الجريئة واللافتة في الموضة، وحفل مساء أمس لم يكن استثناءً، حيث إنها اختارت فستانًا باللون الأسود من فيرساتشي Versace بتصميم فاضح، ولاسيما عند منطقة الصدر، وبدت مُبتذلة وغير أنيقة، وقد نسقت معه صندلًا من البلاستيك الشفاف، واستغنت بشكل كامل عن المجوهرات والاكسسوارات.





هايدي كلوم في فستان فضي مزين بالشراريب:



خيار “هايدي كلوم” Heidi Klum لم يبدُ أفضل من خيار كيم، حيث إنها اختارت فستان سهرة باللون الفضي، مزينًا بالشراريب، تصميمه عند منطقة الصدر مبالغ به، مفتوح على شكل حرف V، نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي، وبعض المجوهرات الناعمة.



إليساندرا أمبروسيو في فستان من المخمل الأسود:



عارضة الأزياء إليساندرا أمبروزيو Alessandra Ambrosio اختارت فستان سهرة من المخمل باللون الأسود، تصميمه جريء أيضًا، حيث إنه مزين بالفتحات من جوانب عدة، وله شق طويل على الساق، نسقت معه حزامًا على الخصر، وحذاءً بكعب عالٍ أسود، وأقراطًا كبيرة ولافتة باللون الذهبي.



كانديس سوانبول في فستان باللونين الأسود والأبيض:



أحد أجمل اطلالات الحفل، كانت من نصيب عارضة الأزياء البرازيلية “كانديس سوانبول” Candice Swanepoel التي اختارت فستان سهرة باللونين الأسود والأبيض، ذكّرنا بفساتين حقبة الخمسينيات، من دون أكمام، ومزينًا بشريطة كبيرة عند منطقة الظهر، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ وشنطة يد باللون الفضي.





اطلالات جريئة اختارتها النجمات في حفل amfAR شاهدي الصور وأخبرينا رأيكِ بها.

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