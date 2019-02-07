من حقبة الثمانينيات استوحي إطلالاتك هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 فبراير 2019 06:02 مساءً - جرأة التصاميم ولمسة التحرّر هما الميزتان الرئيستان لموضة حقبة الثمانينيات. حيث كانت السيدات آنذاك يبحثن عن إطلالات لافتة وفريدة، تميل في أحيان كثيرة إلى المبالغة. وقد شكّلت هذه الحقبة مصدر إلهام المصممين في مواسم عدة، وها هي اليوم تحضر وبقوّة في مجموعات خريف وشتاء 2018-2019 .

في جولة على أبرز ما جلبته حقبة الثمانينيات من صيحات الموضة الجريئة، نختار لك هذه المجموعة لتتألقي بها.





الأكتاف البارزةStatement Shoulders



تضفي الأكتاف البارزة لمسة ثقة تميل إلى الغرور. هي خيار مناسب لكل من تبحث عن إطلالة لافتة وحضور مميّز، اختاري قميصاً بأكتاف بارزة مع تنورة Pencil Skirt كي لا تبدو إطلالتك ضخمة. أو اختاري فستاناً بأكتاف بارزة ومنتفخة وبقصّة ضيّقة عن الخصر والساقين، ترسمي منحنيات جسمك بأجمل صورة.



الميتاليكي الجريئGo Metallic



من أبرز الأقمشة التي زيّنت حقبت الثمانينيات كانت تلك التي تتميّز بدرجة الميتاليك اللمّاعة. سواء باللون الذهبي أو الفضي أو الأزرق الكهربائي.. أو غيرها من الألوان، كان للقماش الميتاليكي حضور بارز في إطلالات السيدات آنذاك، وها هو هذا القماش يدخل إلى مجموعات موسم خريف وشتاء 2018-2019 ليزيدها إشراقاً ووهجاً.





الترتر البرّاقShinning Sequins

للغاية نفسها، لفت الأنظار إلى جرأة الإطلالات، كانت السيدات في حقبة الثمانينيات تلجأ إلى اختيار الأقمشة المزيّنة بحبيبات الباييت البرّاقة أو ما يعرف بقماش الترتر. وقد تسلّل الترتر إلى أزياء هذا الموسم بلمساتها المشعّة واللافتة ليمنح حضورك الكثير من الجرأة والحيوية، خاصة أن هذا القماش لم يعد حكراً على السهرات والمناسبات الليلية بعد أن استخدمه المصممون لإنجاز قطع عملية وعصرية.







الدنيم العصريCasual Denim

يكاد هذا القماش لا يغيب عن أي حقبة أو موسم. فهو قماش عملي، يمكن أن يضعه المصممون في قالب أنيق على شكل فستان أو تنورة أو حتى تايور، أو أن يكون عصرياً من خلال سروال الجينز أو الشورت أو القميص ذي القصّة الشبابية. لا تغيّبي الدنيم عن إطلالتك هذا الموسم لكي تكوني مواكبي لأكثر صيحات الموضة حيوية.





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