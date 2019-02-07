أفكار هدايا يوم الحب 2019 من المول. كوم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 فبراير 2019 06:02 مساءً - يحملنا شهر فبراير من كلّ عام في رحلة مفعمة بالحب والرومانسية والمشاعر الإنسانيّة الجميلة.. ومن الممكن أن تلعب هدية عيد الحب دوراً مهماً في التعبير عن مشاعرنا العميقة، التي يخوننا التعبير عنها بالكلام، حيث تعدّ الهدية التعبير الأصدق عن الحب والمشاعر الجميلة تجاه الشخص الآخر.

ومع اقتراب عيد الحب، الذي يصادف يوم 14 فبراير، تفيض المتاجر بالورود الحمراء والشوكولاتة، إلا أن سيّدتي ستحتفل معك اليوم على طريقتها الخاصّة حيث اختارت لك لائحة مميّزة من أفكار هدايا النسائية والرجالية من المول. كوم لإهداء الأحباب..

أفكار هدايا عيد الحب للنساء:

ساعة أنالوج رياضية من المطاط باللون الأحمر من بوما

ساعة ذات مقاس هيكل 40 مم. شكل الساعة دائري، ولون المينا أحمر، وهي ذات خامة سوار مطاطيّة.

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طقم ساعة وقلادة باللون الفضي للنساء من زايروس

طقم ساعة وقلادة باللون الفضي للنساء، مصنوعة من الستانلس ستيل. شكل الساعة دائري بمقاس 30 مم.

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عطر جيلتي أود بيرفيوم للنساء - 50 مل من غوتشي

يبدأ عطر غوتشي غيلتي أبسولوت للنساء بنفحات التوت الأسود الغامضة، وهو عطر نسائي غير تقليدي صمم خصيصاً من أجل المرأة العصرية.

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خاتم صوفيا باللونين الفضي والأصفر من نومنيشين

خاتم صوفيا باللون الفضي مرصع بالزيركون ومزين بالحجر الأصفر بشكل دائري.

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أفكار هدايا عيد الحب للرجال:

عطر اوم إنتينس أو دي برفيوم للرجال - 50 مل من ديور

عطر ديور هوم إنتنس من ديور أو دي بارفان للرجال تمتلك لمسة مميزة لمظهرها المثالي، فالعطر الخشبي هذا من كريستيان ديور يحتوي على الأزهار والمسك ليوقظ حواسك بمكوناته الرائعة.

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ساعة للرجال كاجوال من الجلد باللونين الأحمر والأسود من كورين

ساعة أنالوج دائرية الشكل وذات حركة كوارتز. من مميزاتها أنها مقاومة للماء 3 بار، وذات شاشة للتاريخ ثلاثية التوقيت.

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محفظة بطاقات رجالية باللّون الأسود من روديرير

محفظة للبطاقات رجالية من مجموعة ميلانو، من جلد البقر باللون الأسود، تتّسع لست بطاقات، وجيب مركزي، بتصميم شعار العلامة التجارية من الأمام بالمعدن الفضيّ، ومنقوش من الخلف اسم العلامة التجارية من روديرير.

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كاميرا إس جيه 5000 إكس إيليت من إس جي كام

كاميرا إس جيه 5000 إكس إيليت أيديشن 12 ميجابكسل باللونين الأحمر والأسود، للتصوير الحركي.

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*كيف نختار هدايا عيد الحب؟

يعدّ اختيار هديّة معيّنة من أصعب الأمور؛ ذلك لأنه يجب الأخذ بعين الاعتبار العديد من النقاط، فكيف لو كانت هذه الهديّة مخصصة لعيد الحب؟ في ما يلي، أمور ثلاث يجب الانتباه إليها:

- طبيعة المناسبة: لا يجب الخروج عن طبيعة وموضع المناسبة أثناء الاختيار، فهدية عيد الميلاد مختلفة تماماً عن تلك الخاصة بعيد الحب.

- طبيعة العلاقة: هي مهمة جداً حيث أن هدية الزوج أو الزوجة تختلف تماماً عن هدية الخطيبين أو الصديقين.

- شخصية الشريك: هذه قاعدة عامّة في فن اختيار الهدايا، حيث يجب دائماً التنبه لما يحبه الشريك ويفضله قبل أن نقدم له هدية مناسبة في عيد الحب.