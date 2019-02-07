ماسك الألوفيرا للشعر...فوائد بالجملة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 فبراير 2019 06:02 مساءً - بداية عليك معرفة أن الـ ألوفيرا، أو الصبار، ليس مجرد نبات عادي، فهو أيضاً نبات زينة منزلية، وله فوائد في تعزيز نظام المناعة، وعلاج رائع للـ عناية بالشعر والتخلص من مشكلاته، لذا فهو الأنسب لكل فتاة تبحث عن شعر ناعم، أو زيادة طوله، أو حتى علاج تساقطه.



- ما هو الألوفيرا بالتحديد؟



الألوفيرا مادة هلامية تشبه الجيل، غنية بالفيتامينات، والأنزيمات الطبيعية، ومضادات الأكسدة، يعمل على ترطيب الشعر من خلال إمداده بالفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والرطوبة اللازمة مع إغلاق حراشف الشعر، إضافة إلى ذلك يحتوي على نسبة من الكيرياتين، وهي المادة التي يتكوَّن منها الشعر.





- كيفية الاستفادة منه في العناية بالشعر



1. تدليك فروة الرأس أسبوعياً بالألوفيرا الخام، يساعد على تهدئة فروة الرأس من الاحمرار والحكة، إضافة إلى علاج القشرة، والتخلص من آثارها تماماً.



2. إذا قمتِ بمزجه مع زيت اللوز، وتطبيقه على شعرك، فستحصلين على شعر سلس وناعم وطويل، غني باللمعان والصحة والجمال، كل ما عليك فعله هو:



امزجي الألوفيرا مع زيت اللوز وضعيه على شعرك.

ضعي غطاء الرأس البلاستيكي على شعرك.



سخِّني منشفة في الميكروويف، أو بوضعها في ماء مغلي، أو بأي طريقة أخرى.



لفِّيها على شعرك لتشعري بتأثيرها عليه، وعندما تبرد أعيدي تسخينها مرة أخرى، وهكذا لمدة نصف ساعة.



قومي بأخذ حمامك كالمعتاد.





استمري على هذا قناع الألوفيرا أسبوعين، وستجدين تحولاً كبيراً في شعرك.



3. كما يمكنك الاستفادة من المنتجات التي تطلقها العلامات التجارية الموثوق فيها، واستخدامها على شعرك بالطريقة المناسبة.

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