كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 فبراير 2019 06:02 مساءً - برزت صبغات شعر بلاتيني لربيع وصيف 2019 بين النجمات، وعارضات الأزياء ومدوّنات الموضة من حول العالم. كما يؤكدّ خبراء ألوان الشعر أنّه اللّون الأكثر رواجاً لهذا العام.



تعرفي الى الخطوات التالية للحصول على شعر بلاتيني:

• في البداية، لا بدّ من سحب لون الشعر القديم تماماً قبل خوض تجربة شعر بلاتيني لربيع وصيف 2019 ، لتكون النتيجة النهائيّة مرضية.

• لأنّ للّون الأشقر البلاتيني درجات كثيرة، لا بدّ من استشارة مزيّن الشعر لاختيار الدرجة الأنسب للون البشرة والعينين من أجل نتيجة أكثر دقّة وتناغماً مع اللوك الجديد.

• على السيّدة أن تتحلّى بالصبر للحصول على النتيجة المرجوّة، إذْ يحتاج هذا اللّون إلى عدّة جلسات لبناء اللّون تدريجيّاً والحصول على الدرجة الأنسب.



• للحفاظ على اللّون الأشقر البلاتيني الثلجيّ، يجب تقديم العناية اللّازمة بالشعر ليظلّ اللّون مشرقاً ولامعاً وذلك باختيار الأقنعة أنواع الشامبو المغذّية والمرمّمة للخصلات التي تتأثّر بالصبغة.





شاهدي الصور المرفقة لنجمات اعتمدن مؤخّراً شعر بلاتيني لربيع وصيف 2019 لتختاري بدوركِ من هذا اللّون الدرجة الأنسب إنْ رغبتِ بتغيير لون شعركِ وتحديث إطلالتكِ.

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